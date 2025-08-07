Бойцы СВО из Карелии задумались, чем будут заниматься на гражданке

В кадровой программе «Герои Карелии» примут участие 15 действующих бойцов СВО после окончания службы. Один из таких участников - Сергей Чернобровин из Петрозаводска. Он воюет с осени 2022 года. Служит на Луганском направлении наводчиком-оператором АГС – гранатометной системы. До участия в спецоперации Сергей проходил срочную службу в армии, а затем работал по специальности дорожником и какое-то время был самозанятым.

Будучи на СВО, боец подал заявку на участие в кадровой региональной программе переподготовки «Герои Карелии». Успешно пройдя все этапы конкурсного отбора на проект, Сергей попал в число из 15 действующих участников спецоперации, которые приступят к обучению после возвращения с СВО.

Про программу «Герои Карелии» узнал от матери. Я считаю, что после войны надо, конечно, ресоциализироваться, думаю, это будет не так просто для меня. Надо готовить плацдарм для гражданской жизни, поэтому решил поучаствовать, буду стараться не подвести,

— рассказал боец.

После успешного окончания программы участники проекта смогут трудоустроиться в органы государственной власти, местного самоуправления, государственные учреждения и на крупнейшие предприятия республики.

Мы все, кто участвует в спецоперации уже долгое время, отмечены наградами. Мы доказали и словом, и делом свою преданность Родине и готовы служить ей в гражданской жизни в том числе. Я не вижу себя военным дальше после войны. После СВО мне нужно найти свое место в гражданской жизни,

— поделился Сергей.

Фото: «Республика» / Оксана Кудряшова