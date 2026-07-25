Ботулинотерапия успешно применяется для лечения мигрени в Карелии

Врач-невролог петрозаводской «ОКРО Клиники» рассказала о современных и устаревших методах лечения головной боли (18+)

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Мигрень — наследственное заболевание, которым страдают миллионы людей. Как бороться с головной болью эффективно и не усугубить течение болезни, рассказала врач-невролог петрозаводской «ОКРО Клиники» Анастасия Чеснокова.

— Анастасия Николаевна, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты к неврологу?

– Основной блок проблем, с которыми пациенты приходят к неврологу — это головные боли, головокружения, боли в спине, различные проблемы с памятью, вниманием, мышлением, концентрацией и эмоциональные расстройства.

– Насколько большой процент составляют жалобы на мигрень?

– Человек изначально может не догадываться, что у него именно мигрень. Есть документ, который называется «МКГБ-3» («Международная классификация головной боли»), в нем перечислено около 200 видов головной боли. Самыми частыми по статистике являются мигрень и головная боль напряжения. Пациентов с мигренью очень большое количество. Около миллиарда человек в мире живут с этим недугом. Не случайно мигрень называют «царицей головной боли».

На сегодняшний день у мигрени есть четкие критерии диагностики. Важно понимать, что это генетически запрограммированное заболевание. Она наследственно детерминирована, как цвет глаз, волос или другие внешние признаки. То есть человек рождается с определенной чувствительностью центральной нервной системы к восприятию различных триггеров (факторов, которые могут спровоцировать приступы мигрени).

— Какие методы лечения мигрени существуют и насколько они эффективны?

— Сейчас у нас есть два направления в подходе к лечению головной боли. Есть терапия, которая направлена на купирование приступа. Это абортивная терапия, т. е. прерывающая течение головной боли. Некоторые пациенты говорят: «У меня болит голова, и вы мне просто даете обезболивающее – это не лечение». Но в отличие, например, от аппендицита, когда возникает воспалительная патология, и боль – это только симптом, головная боль – это и симптом, и само заболевание. То есть когда мы даем при приступе обезболивающее, это является одновременно и лечением. Помимо абортивной терапии существует профилактическое лечение. Оно назначается пациентам, у которых приступы головной боли достаточно частые, сильные, продолжительные и имеют плохой ответ на терапию прерывания приступа. Тогда мы назначаем длительный курс определенных препаратов, которые помогают эти приступы сделать не такими частыми и интенсивными.

Так как мигрень – это врожденная патология, она может эпизодически появляться в течение всей жизни. Важно понимать ее механизм развития, не бояться ее и знать способы ее купирования.

В рамках профилактики мигрени используются препараты, изначально не являющиеся обезболивающими средствами, но обладающие обезболивающим накопительным эффектом при длительном применении. С этой целью применяют противосудорожные препараты, кардиологические препараты (например бета-блокаторы), противоболевые антидепрессанты. Последние являются очень эффективной группой лекарств, но, к сожалению, недооцененной пациентами, окруженной большим количеством мифов и предрассудков. На самом деле антидепрессанты обладают воздействием на ряд патологий, которые не касаются психиатрии. Мы лечим антиболевыми антидепрессантами головную боль, боль в спине, некоторые виды головокружений, шум в ушах и т. д. Бояться этих препаратов не надо. Они принимаются не пожизненно и не вызывают привыкания.

— Расскажите подробнее о применении ботулинотерапии для лечения мигрени?

— Ботулинотерапия относится к современным эффективным методам лечения. Ботулотоксин, препарат, который часто связывают с какими-либо эстетическими манипуляциями, на самом деле пришел в косметологию из медицины – из офтальмологии и неврологии. В 70-х годах прошлого века его стали применять в офтальмологии для локального введения в мышцы лица детям, которые страдают блефароспазмом ( непроизвольным зажмуриванием глаз).

Действие ботулотоксина — периферическая миорелаксация. Позднее неврологи стали применять его для лечения цервикальной дистонии. Слово «ботулотоксин» содержит в себе понятие «токсин» и этим часто пугает пациентов. Сейчас многие специалисты заменяют этот термин на «нейропептид», так как нельзя сказать, что это какой-то особо токсичный, ядовитый препарат. Любые лекарства, которые мы применяем, при определенной дозировке могут быть ядом для организма.

Ботулотоксин вводят детям от двух лет при ДЦП, различных формах спастики. Это тоже говорит о безопасности препарата.

Мы применяем ботулотоксин для лечения разных видов дистонии (цервикальной дистонии, блефароспазма, лицевого гемиспазма).

Также выяснилось, что ботулотоксин обладает собственным противоболевым эффектом и может применяться для лечения мигрени. Есть специальный протокол для введения ботулотоксина в определенной дозировке в строго определенные точки на лице, голове, в области шеи и надплечий. Препарат вводится раз в три месяца и имеет накопительный эффект. То есть если таблетки нужно принимать каждый день, а некоторым пациентам это неудобно, или они имеют низкий эффект от применения таблетированной терапии, то ботулинотерапия становится хорошей альтернативой.

— Какие еще современные препараты используют для лечения мигрени?

— Уже пять лет применяются такие препараты, как антагонисты CGRP (кальцитонин-ген-родственного пептида). Это главный «виновник» возникновения приступов мигрени — специфический белок, который выделяется в системе тройничного нерва, обеспечивающего болевую чувствительность на лице и голове. И на сегодня у нас есть антагонисты к самому пептиду либо к рецепторам, к которым этот пептид прикрепляется.

Есть инъекционные препараты, недавно также появились препараты нового поколения — джепанты (гепанты), они существуют в форме таблеток. И, если антагонисты CGRP применяются для профилактики мигрени, то джепанты используются как для обрывания приступа, так и для профилактики. Это современные методы лечения, которые применяются у нас в клинике.

— Можно ли справиться с мигренью самостоятельно?

— Почти каждый прием к нам приходят пациенты, которые либо сами принимают, либо им кто-то назначил витамины, ноотропы, сосудорасширяющие средства. Однако все это не относится к терапии мигрени с точки зрения доказательной медицины. Спазмолитики также не помогут в лечении этого заболевания. Следует избегать и злоупотребления комбинированными анальгетиками. Важно понимать, что неэффективно купируемые приступы мигрени могут привести к ее хронизации, в этом случае понадобится уже профилактическая терапия.

Невролог Анастасия Чеснокова принимает в «ОКРО Клинике» на бульваре Интернационалистов, 13. Записаться к ней на консультацию можно на сайте клиники или по телефону +7 (8142) 555–999

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