Большой шубный фестиваль объявляет финальные скидки к 8 марта

В Петрозаводске проходит Большой шубный фестиваль. На выставке представлен огромный выбор шуб из меховой столицы России - города Пятигорска, которые давно стали брендом, известным практически во всех уголках страны. Посетители уже оценили разнообразие и ассортимент на любой вкус.

В преддверии главного весеннего женского праздника Большой шубный фестиваль объявляет финальные скидки до 50%. Акция действует до 8 марта включительно!

На все изделия представлены скидки и гарантия 2 года.

Есть возможность осуществить обмен старой шубы на новую, можно оформить беспроцентную рассрочку платежа*.

Воспользуйтесь выгодной возможностью подарить тепло, комфорт и хорошее настроение.

Шубный фестиваль проходит в ТЦ "Кей" (цокольный этаж): г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, 25 до 8 марта.

Акция проходит с 14.02.2021 по 08.03.2021. Подробности об организаторах акции, правилах ее проведения, размерах цен, скидках, месте, сроке и порядке их получения узнавайте по телефону 8-800-505-1-424 (звонок бесплатный) или у продавцов - консультантов по адресу г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д.25.

Рассрочку предоставляет ИП Кулагин С.А. на срок до двух лет без первоначального взноса. Количество предложений ограничено. Все изделия маркированы КиЗ. На правах рекламы.