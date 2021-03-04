Каждый пятый корпоративный клиент Сбера выбирает карту без пластика

Сбер предоставил своим корпоративным клиентам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — возможность отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых. За первые три дня с момента запуска сервиса в Северо-Западном банке 20% новых карт было выпущено без пластикового носителя.

Клиенты Северо-Западного банка теперь могут заказать в интернет - банке СберБизнес в цифровом формате дебетовую, премиальную и бизнес - карту для деловых поездок. В течение месяца сервис станет доступен клиентам по всей стране.

Бизнес - карта без пластика активируется в течение дня с момента выпуска, в планах — сократить это время до 30 минут. После активации владельцу приходит СМС с реквизитами, и он может сразу начать пользоваться картой. Для этого необходим смартфон, умные часы или любое другое устройство с поддержкой технологии NFC.

Цифровые карты не только проще, удобнее и дешевле пластиковых. Отказ от пластика – это, прежде всего, забота об окружающей среде, одна из важнейших ценностей Сбера. Мы снижаем потребление бумаги и пластика сами и поддерживаем подобные стремления у своих клиентов. Ещё раньше цифровые карты мы предложили своим розничным клиентам, и уже более 10% новых карт для них открывается без пластика. Итоги последних дней показали, что среди корпоративных клиентов интерес к этому продукту ещё выше

- отмечает Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Бизнес - карту без пластика сложно похитить, невозможно потерять, а её обслуживание дешевле. Выбрать тип карты необходимо в момент выпуска. Если же клиент уже после посчитает, что к цифровой карте ему всё же нужен пластиковый носитель, вскоре будет реализована и такая возможность.