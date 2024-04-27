Больше полутора миллионов туристов посетили Карелию в 2023 году

Глава Карелии Артур Парфенчиков подвел итоги развития туристической отрасли за 2023 год. Это стало одной из тем в отчете руководителя региона перед депутатами парламента.

По словам главы региона, с каждым годом туристический потенциал Карелии раскрывается все больше. Подтверждают его слова статистические данные, которые говорят о том, что в 2023 году количество поездок в республику составило 1,6 млн, превысив показатель 2022 года на 8%.

С учетом численности населения Карелии это означает, что на каждого местного жителя приходится три туриста. Для сравнения: в популярном для отдыха Краснодарском крае – 4 туриста,

– подчеркнул Парфенчиков.

Туристическую сферу удается эффективно развивать благодаря слаженной работе с федеральным центром. Так, с 2019 года в регионе вдвое увеличилось количество объектов размещения, во всех районах гости смогут с комфортом разместиться в новых современных гостиницах, глэмпингах, гостевых домах. Во многом этому поспособствовал национальный проект «Туризм и индустрия», инициированный Президентом РФ.

Общий номерной фонд региона только в прошлом году увеличился на 10% – появилось более 1 600 новых мест размещения. В этом году планируем ввести еще более 200 номеров в модульных гостиницах. На 12% по итогам года увеличился и объем платных услуг отрасли. Но мы не только вкладываем в отрасль, есть и ощутимая отдача: в последние два года значительно выросли отчисления в бюджет от предприятий сферы туризма – на 65%,

– заявил Парфенчиков.

Руководитель региона отметил и то, что 2023 год стал годом появления новых объектов показа в туризме. В мае прошлого года открыли этнопарк «Гора Сампо» с удобным подъемом на одноименную гору в Прионежском районе и комфортной смотровой площадкой. Тогда же в Костомукше открыли кемпинг «Изумрудный город» с веревочным парком развлечений «Долина Ло». В 2023 году выполнен проект по обустройству туристического центра города Сортавала.

Завершая тему туризма, Глава Карелии поручил экономическому блоку правительства увеличить долю этой отрасли в ВРП до 8%.

Узнать больше о планах руководства республики в туристической сфере и о достижениях Карелии за прошлый год можно по ссылке.

//Фото: Пресс-служба Правительства Республики Карелия