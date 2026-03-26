26 марта 2026, 15:09
Больше половины россиян не имеют никаких сбережений
В Центробанке высказались о доле жителей страны, имеющих финансовую подушку безопасности
Примерно 30-40 процентов россиян имеют сбережения, а у остальных финансовой подушки безопасности нет. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.
Руководитель регулятора отметила, что угрозы обесценивания сбережений россиян в обозримом будущем не предвидится. «Они должны понимать, что их деньги не обесценятся», - резюмировала Набиуллина.
Глава ЦБ заметила, что доля россиян без сбережений остается на высоком уровне. Именно они сильнее всего страдают от разгона цен, сказала эксперт.
