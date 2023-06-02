Больше 3500 школьников отдохнут летом за пределами Карелии

Во время летних каникул 2023 года более 3,5 тысячи карельских школьников отдохнут за пределами республики. Об этом во время прямого эфира «ЦУР объясняет» рассказал министр образования и спорта региона Роман Голубев.

«Особое внимание уделено детям, проживающим в северных районах нашей республики. Мы получили уже второй год подряд поддержку федерального бюджета и имеем возможность отправлять [на отдых] учеников пятых-восьмых классов из северных районов в рамках программы развития Арктической зоны», - сказал министр.

Путевки на юг за счет республиканского бюджета получат дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты. Первая делегация карельских школьников отправилась на отдых в Краснодарский край 31 мая.

Кроме того, более 200 активных учеников, имеющих достижения в спорте, творчестве и других областях, посетят во время летних каникул федеральные детские центры. Родители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеют право получить компенсацию до 15 тысяч рублей за путевки в детские лагеря через центры социальной работы.

Государство также поддержит детей из семей мобилизованных и жителей республики, которые проходят службу в зоне специальной военной операции. На путевки для этих детей выделят дополнительные деньги, их отдых запланирован на вторую половину лета.

В самой Карелии летом планируют открыть 126 детских лагерей.

«Для тех, кто не попадает в лагерь или заинтересован в более простых формах отдыха, будут работать спортивные, экскурсионные площадки, мастер-классы – в основном на базе учреждений спорта, дополнительного образования», - добавил Голубев. Информацию о работе конкретных учреждений можно получить на сайте регионального Минобра.

«ЦУР объясняет» – информационный проект, в котором министры, заместители министров и главы муниципалитетов отвечают на волнующие граждан вопросы о соцзащите, образовании, здравоохранении, поддержке предпринимательства, строительстве, благоустройстве и ЖКХ, экологии и ТКО, транспорте, дорожном хозяйстве и энергетике. // Фото: «Петрозаводск говорит»