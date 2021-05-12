Более восьми тысяч новых случаев Covid-19 выявлены в России 11 мая

За последние сутки в России выявлены 8217 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 355 человек, выздоровели - 8614. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2718 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 734, в Ленинградской области - 82, в Архангельской области - 51, в Вологодской области - 39, в Мурманской области - 23.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 905 059 раз. Скончался 114 331 человек.

Напомним, в Карелии 11 мая выявлены 44 новых заболевших Covid-19. Фото ridus.ru