12 мая 2021, 11:41
Более восьми тысяч новых случаев Covid-19 выявлены в России 11 мая
Оперативный штаб делится свежими данными о ситуации с коронавирусом в стране
За последние сутки в России выявлены 8217 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 355 человек, выздоровели - 8614. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 2718 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 734, в Ленинградской области - 82, в Архангельской области - 51, в Вологодской области - 39, в Мурманской области - 23.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 905 059 раз. Скончался 114 331 человек.
Напомним, в Карелии 11 мая выявлены 44 новых заболевших Covid-19. Фото ridus.ru