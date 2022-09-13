Более ста человек умерли от коронавируса в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 44 045 случаев заражения коронавирусом. Умер 101 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Карелии за сутки зарегистрированы 357 новых зараженных. В больницы отправлены 37 человек.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь унесла жизни 385 530 человек. Число случаев Covid-19 перевалило за 20,15 миллиона. Фото: unsplash.com