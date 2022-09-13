13 сентября 2022, 10:38
Двое детей утонули в реке на юге России
В Астраханской области маленькие братья не вернулись с водоема
В Астраханской области двое братьев утонули во время купания в реке. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, шестилетний и восьмилетний мальчики отпросились у бабушки погулять, пока их мама была на работе. Когда дети не вернулись, пожилая женщина отправилась на поиски и подключила правоохранителей.
В скором времени вещи детей были обнаружены на берегу реки. Вскоре было найдено тело восьмилетнего мальчика. Второго ребенка ищут.
По факту гибели детей проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com