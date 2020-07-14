Более шести тысяч зараженных коронавирусом выявлены за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус диагностирован еще у 6248 человек. Умерли 175 пациентов. Сумели выздороветь 8804 человека, такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 613 человек. В Санкт-Петербурге 281 новый случай, в Архангельской области - 129, в Мурманской области - 182, в Ленинградской области - 46.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирусная инфекция выявлена у 739 947 человек. Летальный исход зафиксирован в 11 614 случаях. Выздоровели 512 825 человек.