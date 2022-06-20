20 июня 2022, 09:22
Более полутора тысяч человек умерли от ковида в Карелии в пандемию
За сутки в республике не зафиксировали смертей от коронавируса, но зараженные есть
На 20 июня в Карелии зарегистрировано 136809 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 18013 детей.
За прошедшие сутки выявили 44 инфицированных (15 – детей), из них непривитых – 25 (56,8%).
В ковидных стационарах получают лечение 211 пациентов, в состоянии средней тяжести – 188 человек, в тяжелом – 23, никто не привит.
В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых больных. Выздоровели с начала пандемии 134324 человека, за последние сутки – 42.
За сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 унес жизни 1514 человек. // Фото: catherineasquithgallery.com