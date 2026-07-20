Более половины онлайн-платежей в СЗФО совершается с помощью SberPay

Чаще всего сервис выбирают в Архангельской (91%), Псковской (70%), Новгородской области (65%) и Санкт-Петербурге (64%)

Фото: ПАО Сбербанк

С начала 2025 года жители СЗФО провели более 11 млн транзакций через SberPay. Сервис становится все более востребованным благодаря простоте, безопасности и технологичности.

SberPay развивается вместе с привычками людей: сегодня это не просто альтернатива банковской карте, а часть цифрового образа жизни. Для нас важно, чтобы сервис был действительно полезным — без лишних действий, с мгновенными операциями и полной защитой данных. Когда платеж проходит в один клик, а технология остается «невидимой» для пользователя — это и есть настоящее удобство,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

SberPay позволяет оплачивать покупки и услуги разными способами: по QR-коду, через биометрию, NFC и в онлайн-магазинах. Это делает платежи быстрыми, безопасными и удобными в любых ситуациях — от оплаты в магазине до парковки или заказа еды.

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