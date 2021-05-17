Более девяти тысяч новых зараженных Covid-19 выявлены в России 16 мая

За последние сутки в России выявлены 9328 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 340 человек, выздоровел - 7181. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 3573 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 763, в Ленинградской области - 85, в Архангельской области - 58, в Вологодской области - 41, в Мурманской области - 35.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 949 573 раза. Скончались 116 211 человек.

Напомним, в Карелии 16 мая Covid-19 выявлен у 53 человек. Фото dir.bg