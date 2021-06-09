Более десяти тысяч зараженных Covid-19 выявили в России 8 июня

За последние сутки в России зафиксированы 10 407 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 399 человек, выписаны из больниц - 9814. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 4124 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 852, в Ленинградской области - 85, в Архангельской области - 69, в Мурманской области - 54, в Вологодской области - 46.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 5 156 250 раз. Скончались 124 895 человек.

Напомним, в Карелии 8 июня Covid-19 выявлен у 61 человека. Фото medaboutme.ru