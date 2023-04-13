Более 60 команд побегут «Гонку ГТО» в Петрозаводске

22 апреля в Петрозаводске состоится IV Республиканский фестиваль «Гонка ГТО». Это командный кросс по пересеченной местности с преодолением препятствий. Командам, которых на сегодняшний день уже более 60, предстоит преодолеть дистанцию в 5 километров с подъемами и спусками на спорткомплексе «Курган», а также пройти более 15 препятствий.

Организаторы уже анонсировали ров с водой, задания на спортивно-туристском комплексе от федерации спортивного туризма, а также задания от главного управления МЧС России по Карелии.

Большая часть команд, среди которых профессиональные спортсмены, любители, представители спортивных клубов и республиканских организаций, студенты, воспитатели и учителя, ранее уже принимали участие в «Гонке ГТО».

На фестиваль заявились не только представители спортивных сообществ и организаций. Так, не первый год в «Гонке ГТО» принимает участие команда «Детсадисты». Ее представляют инструкторы по физической культуре, психологи, воспитатели и музыкальные руководители детских садов Петрозаводска. Ежегодно ребята выделяются среди других яркой желтой формой одежды, а у девушек на голове завязаны банты.

По итогам «Гонки ГТО» сильнейших определят в общекомандном зачете, среди студенческих коллективов и трудовых коллективов.

Команда-победитель в номинации «Трудовые коллективы» примет участие в финале фестиваля ГТО среди трудовых коллективов, который пройдет в Ижевске. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.