Тхэквондист Антон Котков стал заслуженным мастером спорта России

Петрозаводчанину Антону Коткову присвоили звание заслуженного мастера спорта России. Приказ о высоком звании тхэквондиста подписали 4 апреля.

К чемпионским титулам петрозаводчанин шел 25 лет. Котков - четырехкратный чемпион России, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, чемпион Европы, победитель командного Кубка мира, серебряный призер командного Чемпионата мира, участник XXXII летних Олимпийских игр в Токио в дисциплине Mixed team.

Тренировал спортсмена заслуженный тренер России Сергей Петров. // фото пресс-служба администрации города