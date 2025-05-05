Более 60 человек стали жертвами клещей в Карелии

69 человек пострадали из-за клещей в Карелии. Такие данные приводит Роспотребнадзор на 1 мая.

Клещи нападают на десяти административных территориях. В частности, жалобы поступали из Медвежьегорского, Пряжинского, Кондопожского, Пудожского, Олонецкого районов, Сортавальского, Питкярантского, Беломорского, Сегежского округов и Петрозаводска. Клещей проверили на опасные инфекции и ничего не нашли.

За ситуацией с клещами наблюдают с 6 марта. Первое нападение на человека было зафиксировано в начале апреля. Клещ напал на ребенка в деревне Каршево.