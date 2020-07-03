Более 430 гектаров леса сгорело в Карелии

С начала пожароопасного сезона в Карелии произошло 102 пожара в лесах на площади более 430 га. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 80 лесных пожаров на площади 583 гектара.

По сообщению Минприроды республики, за минувшие сутки в лесах Пряжинского района был выявлен один небольшой пожар на площади 0,25 га. Предварительной причиной возгорания стал человеческий фактор. В предыдущие сутки в Медвежьегорском районе был ликвидирован один лесной пожар, площадь которого составила 20 гектаров. В ликвидации возгорания участвовали 17 человек.

По сообщению министерства, в этом году больше всего пожаров вспыхнуло в Суоярвском, Медвежьегорском, Лахденпохском, Кондопожском и Лоухском районах. Среди основных причин называют - неосторожное обращение с огнем, грозы, переход огня с линейных объектов, линии электропередач, выжигание травы.

В Карелии действует особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность. Жители республики могут сообщать о возгораниях в лесах по телефону: 8814-2-55-55-80.