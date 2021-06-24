Более 420 тысяч «арктических гектаров» раздадут в Карелии

Власти республики анонсировали раздачу «арктических гектаров» с 1 августа. Получить кусочек земли в Арктический зоне можно будет без торгов в безвозмездное пользование. В Карелии раздадут более 420 тысяч гектаров в Лоухском, Кемском, Беломорском, Сегежском, Калевальском районах и Костомукше. Об этом сообщили в правительстве региона.

Участок земли площадью до одного гектара можно будет получить в упрощенном порядке. Сроки предоставления сокращены до 20 рабочих дней. В течение полугода с момента старта программы у жителей Карелии будет первоочередное право на получение земли в названных районах. Спустя шесть месяцев получить землю смогут жители других регионов страны и иностранцы по программе переселения.

В правительстве сообщили, что формирование границ земельного участка осуществляется заявителем самостоятельно на специальном сайте, после чего там же выбирается вид использования и направляется заявление. (фото ru.wikipedia.org)