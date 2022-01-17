Более 30 тысяч новых зараженных коронавирусом выявлены в России

За последние сутки в России выявлены 30 726 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 670 человек, выписаны - 19 756. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 7529 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 4132, в Ленинградской области - 290, в Архангельской области - 248, в Вологодской области - 204, в Мурманской области - 130.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 834 260 раз. Скончались 321 990 человек.

Напомним, в Карелии 16 января Covid-19 выявлен у 131 человека. Фото pixabay.com/rottonara