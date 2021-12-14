14 декабря 2021, 11:56
Более 28 тысяч зараженных коронавирусом выявили в России за сутки
Суточная заболеваемость Covid-19 в стране снижается
За последние сутки в России выявлены 28 343 новых случая заражения коронавирусом. Умерли 1145 человек, выписаны из больниц - 34 084. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Санкт-Петербурге 1989 новых зараженных, в Москве - 1976, в Ленинградской области - 361, в Вологодской области - 336, в Архангельской области - 321, в Мурманской области - 158.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 10 074 797 раз. Скончались 291 749 пациентов.
Напомним, в Карелии 13 декабря Covid-19 выявлен у 221 человека. Фото pixabay.com/analogicus