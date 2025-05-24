Более 20 центров по приему беженцев закроют в Финляндии

В следующем году до февраля в Суоми собираются закрыть 26 центров приема беженцев, сообщают финские СМИ. Решение объясняют тем, что число просителей убежища снижается.

Почти семь тысяч человек должны будут регистрироваться по месту жительства или переезжать в другой центр приема. По месту жительства смогут регистрироваться те, кто прожил в Финляндии год и получил статус временной защиты.

Сейчас в стране работают 68 центров приема беженцев. © «Петрозаводск говорит»