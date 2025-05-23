Пять тысяч военных участвуют в учениях «Карельский меч» в Финляндии

В Суоми у восточной границы с Россией начались военные учения «Карельский меч 25». В маневрах участвуют около пяти тысяч военнослужащих Финляндии, Британии и США.

В ходе учений проверят боеспособность карельской бригады, командного состава, оперативную совместимость разных войск, взаимодействие с союзниками, сообщает портал 47news.

В учениях в регионе Кюменлааксо также участвуют военнослужащие бронетанковой бригады, военной академии, порийской бригады, управления тыла сил обороны и пограничной охраны. © «Петрозаводск говорит»