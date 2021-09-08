Более 18 тысяч россиян оказались в числе новых инфицированных Covid-19

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 18 024 человек. Умерли 797 пациентов, выписаны - 18 262. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Санкт-Петербурге 1430 новых зараженных, в Москве - 1269, в Архангельской области - 245, в Вологодской области - 219, в Ленинградской области - 184, в Мурманской области - 143.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь выявлена 7 065 904 раза. Скончались 189 582 человека.

Напомним, в Карелии 7 сентября Covid-19 выявлен у 127 человек. Фото pixabay.com/OrnaW