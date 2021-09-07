Более 17 тысяч россиян узнали о заражении коронавирусом 6 сентября

За последние сутки в России выявлены 17 425 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 795 человек, выписаны из больниц - 17 243. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 1187 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 626, в Архангельской области - 249, в Вологодской области - 218, в Ленинградской области - 187, в Мурманской области - 139.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 7 047 880 раз. Скончались 188 785 человек.

Напомним, в Карелии 6 сентября коронавирус выявлен у 125 человек. Фото pixabay.com/NickyPe