Около 200 тонн водки утекло со склада в Китае из-за землетрясения

Около 200 тонн водки потерял производитель в китайской провинции Сычуань. Там утром случилось довольно сильное землетрясение, хранившееся на складе спиртное утекло, передает ТАСС.

Потерянная производителем Luzhou Chennianjiao водка могла наделать много неприятностей. Поэтому городские власти направили к месту ЧП спасателей.

Водку хранили в огромных керамических сосудах, от подземных толчков они треснули. Пострадало больше 170 емкостей, из них вылилось спиртное.

Спасатели разбавили алкоголь, чтобы он не загорелся. Водку также откачивали специальными насосами.

Уцелевшие при землетрясении сосуды со спиртным перевезли в безопасное место.

Подземные толчки около города Лучжоу утром в четверг достигали магнитуды в шесть баллов. Трое человек погибли в результате землетрясения, больше 100 получили травмы. // Фото: cgtn