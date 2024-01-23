Более 140 охотников получили выплату за добытых волков

В прошлом году охотники добыли 217 волков. Для сравнения в 2021 году был добыт 191 хищник, в 2022 – 183.

Охотников стараются стимулировать. Им предоставляют право первоочередного получения разрешения на добычу лося, а также выплачивают вознаграждение. В прошлом году размер выплаты за одного добытого волка был увеличен с 10 до 15 тысяч рублей. Вознаграждение получили 143 охотника, сообщили в карельском минприроды.

Популяция волков в регионе находится на стабильном уровне и оценивается в пределах 400-450 особей, отметили в министерстве. // фото unsplash.com/ Andrew Ly