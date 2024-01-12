Двух хищников убили в Пудожском районе

В Пудожском районе волки стали чаще наведываться в деревни и поселки. Об опасной близости хищников к людям сообщили в районной администрации.

Государственные охотинспекторы и охотники реагируют на поступающие сигналы. В этом году в районе уже добыли двух хищников, в прошлом году были убиты восемь волков.

Местных жителей призвали не оставлять домашних питомцев и скот на улице. // фото Andrew Ly/ unsplash.com