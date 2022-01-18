Более 140 нарушений уборки снега выявили за неделю в Петрозаводске

В Петрозаводске управляющие компании и ТСЖ не оперативно очищают крыши от наледи, убирают снег во дворах, посыпают дорожки. За неделю МКУ «Служба заказчика» проверила содержание 373 многоквартирных домов и зафиксировала более 140 нарушений. Практически столько же нареканий вызвало содержание систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения, фасадов и других элементов инфраструктуры жилых домов.

Специалисты уведомили управляющие организации о необходимости оперативного устранения выявленных нарушений. Если реакции не последует, то информацию обещают направить в республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору для принятия мер административного воздействия.

По сообщению городской администрации, за прошлую неделю подобные обращения были направлены в отношении 14 управляющих организаций и ТСЖ. Большинство претензий касаются очистки кровель от снега и ледяных образований.

Петрозаводчане также могут сообщить о плохой уборке дворов по номеру ЕДДС – 051, в Госкомитет: (814-2) 76-99-87 или в городское управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства: (814-2) 70-61-21. (фото «Петрозаводск говорит»)