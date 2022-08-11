Более 1000 человек зачислили в ПетрГУ

1235 человек стали студентами опорного вуза Карелии, сообщили в пресс-службе ПетрГУ. Приказы о зачислении бюджетников на бакалавриат и специалитет на основном этапе зачисления подписали в ПетрГУ.

Самым популярным направлением у абитуриентов стала юриспруденция, конкурс был 36 человек на месте, пишет ИА «Республика».

Вторым по популярности стало направление «Фармация», на место претендовали 16 человек. Третьим по популярности стало направление «Программная инженерия», профиль «Системное и прикладное программное обеспечение», где на одно место претендовали сразу 13 человек. Четвертым и пятым по популярности стали филология и социология. Самыми не популярными среди будущих студентов стали профили «Адаптивная физкультура и спорт», «Технология и допобразование в области декоративно-прикладного творчества», «Изобразительное искусство и мировая художественная культура».

В четверг был объявлен дополнительный прием, он продлится до начала сентября. (фото «Петрозаводск говорит»)