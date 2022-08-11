В Рыбреке хотят создать музей Анны Лисицыной

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович побывал в старинном вепсском селе Рыбрека.

Рыбрека известна, в частности, тем, что здесь родилась Герой Советского Союза Анна Михайловна Лисицына. В память о разведчице, отдавшей жизнь ради победы над фашистами, здесь ходят создать еще один мемориал.

Деревянный дом, где когда-то жила Анна Михайловна, является объектом культурного наследия и принадлежит родственникам Лисицыной. Здание это старое и требует особых мер по его сохранению.

Сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне Министерства культуры Карелии и Управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия. И, возможно, скоро в Рыбреке у Дома культуры рядом с памятником Анне Лисицыной появится дом-музей, посвященный подпольщице. Инициатива достойная, которую обязательно нужно воплотить в жизнь. Будем этому содействовать,

- сообщил Элиссан Шандалович на странице в соцсети.

Кстати, выяснилось, что владельцы дома готовы безвозмездно передать его в государственную собственность.