В пятницу и субботу изменится схема проезда на Зареке и Голиковке

Из-за ремонта улицы Володарского в столице Карелии изменится организация движения в двух районах города.

12 августа и 13 августа схема движения поменяется на Голиковке и Зареке. За два дня подрядчик намерен заасфальтировать улицу Володарского.

«Пропуск экстренных служб и жителей многоквартирных домов с тупиковыми дворами при необходимости будет обеспечен»,

- сообщили в мэрии.

В пятницу будет перекрыт участок между улицами Правды и Калинина. В субботу проезд запретят между улицами Калинина и Мерецкова, предупредили в администрации Петрозаводска.



Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее продумывать маршрут. (фото «Петрозаводск говорит»)