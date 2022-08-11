11 августа 2022, 15:50
В пятницу и субботу изменится схема проезда на Зареке и Голиковке
Подрядчик намерен за два дня закатать улицу Володарского в асфальт
Из-за ремонта улицы Володарского в столице Карелии изменится организация движения в двух районах города.
12 августа и 13 августа схема движения поменяется на Голиковке и Зареке. За два дня подрядчик намерен заасфальтировать улицу Володарского.
«Пропуск экстренных служб и жителей многоквартирных домов с тупиковыми дворами при необходимости будет обеспечен»,
- сообщили в мэрии.
В пятницу будет перекрыт участок между улицами Правды и Калинина. В субботу проезд запретят между улицами Калинина и Мерецкова, предупредили в администрации Петрозаводска.
Водителей просят обращать внимание на знаки и заранее продумывать маршрут. (фото «Петрозаводск говорит»)