11 августа 2022, 14:51
Карельские фигуристки участвовали в съемках фильма
Для съемок в кафе специально организовали пластиковый лед
Воспитанницы Спортивной школы №6 Петрозаводска – Екатерина Бойкова, Алина Прохорова и Милана Штуберт – приняли участие в съемках документального фильма «Игрушечная история», рассказали в пресс-службе министерства спорта Карелии.
Съемки проходили в кафе «Антон Палыч». Пол помещения специально застели пластиковым льдом. Фильм можно будет увидеть на одном из федеральных каналов в канун Нового года.
Девушки присоединились к акции #спортнасевере. Фото: vk.com/minsportkarelia.