Карельские фигуристки участвовали в съемках фильма

Воспитанницы Спортивной школы №6 Петрозаводска – Екатерина Бойкова, Алина Прохорова и Милана Штуберт – приняли участие в съемках документального фильма «Игрушечная история», рассказали в пресс-службе министерства спорта Карелии.

Съемки проходили в кафе «Антон Палыч». Пол помещения специально застели пластиковым льдом. Фильм можно будет увидеть на одном из федеральных каналов в канун Нового года.

Девушки присоединились к акции #спортнасевере. Фото: vk.com/minsportkarelia.