Блогер перечислила всегда модную одежду

Блогер и специалист по связям с общественностью Мари-Луиза Максвелл назвала одежду, которая остается в моде всегда. Она перечислила такие вещи для портала Who What Wear.

Это, в частности, юбки миди, жилет классической формы, спортивные брюки. Данные вещи универсальны, подходят для любого возраста и любого случая.

Максвелл также обратила внимание на вещи серого цвета.

- Серый - цвет сезона, и если у вас в шкафу есть несколько серых свитеров, сделать образ модным теперь проще всего,

- сказала она.

Собеседница издания также выделила широкие джинсы и домашнюю одежду для делового стиля. Например, широкую толстовку с капюшоном можно надеть под пиджак. И лучше выбрать вещи оверсайз. // фото: freepik.com