Бизнесмен в Петрозаводске заплатил 685 тысяч и сохранил свое дело

Предприниматель в Петрозаводске задолжал 685 тысяч рублей, причем половину суммы составляли неуплаченные налоги. Деньги пришлось взыскать судебным приставам, сообщили в пресс-службе УФССП по Карелии.

Приставы выяснили, что за бизнесменом зарегистрировано нежилое помещение. Именно там он и осуществлял предпринимательскую деятельность.

Имущество арестовали, ввели запрет на действия по его регистрации. В результате должник оплшатил всю сумму и сохранил бизнес. // Фото: Evgeny/Pixabay