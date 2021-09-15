15 сентября 2021, 11:48
Бизнесмен в Петрозаводске заплатил 685 тысяч и сохранил свое дело
Судебные приставы арестовали нежилое помещение, в котором вели предпринимательскую деятельность
Предприниматель в Петрозаводске задолжал 685 тысяч рублей, причем половину суммы составляли неуплаченные налоги. Деньги пришлось взыскать судебным приставам, сообщили в пресс-службе УФССП по Карелии.
Приставы выяснили, что за бизнесменом зарегистрировано нежилое помещение. Именно там он и осуществлял предпринимательскую деятельность.
Имущество арестовали, ввели запрет на действия по его регистрации. В результате должник оплшатил всю сумму и сохранил бизнес. // Фото: Evgeny/Pixabay