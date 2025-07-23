Билайн добавил музыкальную нейросеть Suno в тариф «план б.»

Платформа занимает лидирующие позиции в мире AI-музыки

фото предоставлено пресс-службой Билайна

Билайн расширил возможности своего флагманского тарифа «план б.», добавив в него генеративную музыкальную нейросеть Suno. Новая опция позволит пользователям создавать полноценные песни — от текстов до музыки и вокала — напрямую в Mini App Билайна в Telegram, без необходимости подключения VPN или использования сторонних приложений.

Suno занимает лидирующие позиции в мире AI-музыки. Сегодня платформа собирает 46,9 млн визитов в месяц, что значительно превышает показатели ближайших конкурентов: Udio (10,05 млн) и Soundraw (1,83 млн). Таким образом, Suno аккумулирует около 78% всего интереса к AI-музыке среди крупнейших платформ, подтверждая своё лидирующее положение в сегменте. Россия стабильно входит в ТОП-3 стран по количеству пользователей Suno, при этом около 60% аудитории платформы составляют молодые люди до 34 лет.

В Mini App Билайна Suno предоставляет две ключевые функции:

• генерация песен по текстовому запросу, включая создание текста, подбор музыки, наложение вокала и эффектов в заданном жанре;

• озвучка уже написанного текста, превращая его в полноценный музыкальный трек.

С помощью Suno клиенты «плана б.» смогут, например, поздравить близких с днём рождения или другим праздником собственной песней, оживить свои стихи и превратить их в трек с музыкой и вокалом, создать необычное аудио для рилс или сторис в социальных сетях и др.

Suno стала седьмой нейросетью, доступной в «плане б.». В настоящее время пользователям тарифа доступны также ChatGPT, DeepSeek, Google Gemini, Claude, Flux и Runway, обеспечивая широкие возможности работы с текстами, изображениями и фото. В среднем абоненты «плана б.» совершают 1,5–2 тысячи запросов в день, из которых 52% приходится на текстовые диалоги, 21% — на генерацию изображений, 19% — на анимацию фото. Каждому пользователю «плана б.» ежедневно доступно 100 запросов к нейросетям.

Подключение нейросетей в «плане б.» реализовано через официальные API, при этом вся обработка запросов происходит на серверах Билайна, что позволяет пользователям работать с ИИ без необходимости подключения VPN.

Suno — лидер в области генерации музыки с использованием искусственного интеллекта. Добавление этой нейросети в «план б.» соответствует нашей стратегии предоставлять клиентам доступ к передовым цифровым инструментам в удобном и привычном формате. Музыка — важная часть жизни нашей аудитории, и теперь наши пользователи могут создавать её сами, используя возможности ИИ в рамках одного тарифа,

- отметил заместитель гендиректора Билайна Олег Решетин.

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