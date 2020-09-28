Биатлонисты Карелии выступают на Первенстве России в Ижевске

С 22 по 28 сентября в Ижевске проходит Первенство России по биатлону среди юношей и девушек 18-19 лет, сообщает Министерство спорта Карелии.

Республику на соревнованиях представляют Ирина Соловьёва, Ксения Истомина, Семён Мацкевич, Дмитрий Пересецкий и Фёдор Панасюженков.

26 сентября состоялась индивидуальная гонка на лыжероллерах. На дистанции в 12,5 км Семён Мацкевич занял четвертое место, а на дистанции 10 км Ирина Соловьёва стала десятой.

Спортсмены соревновались с сильнейшими биатлонистами России и показали, по мнению Минспорта РК, достойные результаты.