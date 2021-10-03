Биатлонистка из Петрозаводска взяла вторую медаль на первенстве России

Спортсменка из Петрозаводска Екатерина Лянгина завоевала вторую медаль на первенстве России по биатлону, которое проходит в Смоленске. Об этом сообщает паблик «Спорт - норма жизни Карелия».

Петрозаводчанка выступала в эстафете в составе сборной Северо-Запада вместе с двумя девушками из Ленинградской области. Наша землячка бежала на первом этапе и показала отличный результат, финишировав первой с отрывом 36 секунд от ближайшего преследователя.

По итогам соревнований эстафетная команда Северо-Запада заняла второе место. Екатерина получила серебряную медаль.

Напомним, днем ранее петрозаводчанка выиграла серебро в личной гонке. Фото источника