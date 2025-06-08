Береговая полоса озера Крошнозеро превратилась в зону конфликтов

Текст, фото: Антонина Кябелева

Несколько лет продолжаются судебные споры вокруг земельных участков на берегу Крошнозера, которые порой перерастают в конфликты между соседями.

О том, что происходит в береговой зоне вблизи деревни Котчура Пряжинского района, мы рассказывали около двух лет назад. Но до сих пор граждане, которые незаконно владели земельными участками, расположенными в пределах береговой полосы, не желают исполнять судебные решения. И управы на них, похоже, нет.

Скандальная история с приватизацией береговой полосы Крошнозера вылилась в публичную плоскость, когда в начале 2023 года администрация Пряжинского района попыталась через публичные слушания перевести участки, расположенные в береговой полосе, в зону жилой застройки. В прошлом это были сельхозугодья совхоза АО «Эссойла». Землю разбили на мелкие участки и перепродали гражданам. Участки хоть и относились к землям сельхозназначения, но разрешенный вид использования был «для дачного строительства». Однако «под шумок» была приватизирована и береговая полоса, что категорически запрещено законодательством.

В 2023 году Верховный суд РК признал недействительными несколько договоров купли-продажи земельных участков, расположенных на берегу Крошнозера. Пять земельных участков, которые «забрались» на береговую полосу, были сняты с кадастрового учета.

Прокуратура Пряжинского района в ходе дальнейшей проверки выявила еще одиннадцать участков, которые оказались в запретной к приватизации береговой полосе. Рассмотрение иска прокурора Пряжинского района по признанию недействительными договоров купли-продажи этих одиннадцати земельных участков продолжается в пряжинском суде до сих пор.

Несмотря на то, что несколько участков, расположенных в береговой полосе, были сняты с кадастрового учета, конфликты между соседями продолжаются до сих пор.

Антон с супругой в 2017 году приобрели земельный участок недалеко от берега Крошнозера. В 2020 году гражданам стали предлагать приобрести участки, непосредственно прилегающие к озеру. Так получилось, что между озером и участком Антона появился еще один собственник, который приобрел земельный надел, заходящий на 20-метровую береговую полосу. Этот участок тоже стал предметом судебного спора, в результате которого от первоначального надела у собственника осталось порядка 350 квадратных метров, находящиеся за пределами береговой полосы.

Сейчас здесь находится странная деревянная конструкция в виде горки, украшенной горшками с растениями. Как собственник будет дальше использовать эту узкую полоску земли, непонятно.

Участок Виктора Ковалева - другого соседа Антона - тоже расположен рядом с озером. Ковалев построил здесь дом и баню.

Он, видимо, испугавшись лишиться «первой линии», согласился на предложение приобрести землю между своим участков и озером и обустроил береговую полосу по своему усмотрению. Появился причал с зоной отдыха, печкой, было оборудовано кострище, поставили скамейку, горшки с цветами, пропиленовый погреб.

По решению суда приобретенный Ковалевым участок между его наделом и озером был снят с кадастрового учета и, образно говоря, вновь стал территорией общего пользования. Но только де-юре.

Антон утверждает, что, несмотря на решение суда, он опасается ходить мимо дома соседа вдоль озера, так как это вызывает, мягко говоря, недовольство Ковалева:

«Ситуация накаленная. Мы ходим, когда нет соседей. А когда они есть, нас обзывают всякими разными словами».

Для того чтобы воспользоваться своим правом спокойно ходить по берегу озера, Антон обратился в Министерство природных ресурсов и экологи РК. Минприроды РК направило иск в суд, чтобы обязать Ковалева предоставить свободный доступ граждан к береговой полосе и очистить территорию общего пользования. И Пряжинский районный суд, и Верховный суд Карелии удовлетворили иск Минприроды РК. В апреле 2024 года судебное решение вступило в законную силу.

Когда я приехала в Котчуру, Ковалева дома не оказалось. Так что территорию общего пользования, где Ковалев обустроил для себя и своих близких уютную зону отдыха, я смогла внимательно рассмотреть. В береговой зоне по-прежнему находятся пропиленовый погреб, насос, печка, кострище и прочие «причиндалы», необходимые для отдыха. Общественную территорию гражданин обустроил, как собственный двор, и спокойно продолжает ею распоряжаться.

По словам Антона, он обращался и в службу судебных приставов, и в министерство природных ресурсов. Прошлым летом приезжала проверка, были зафиксированы нарушения, но ничего не изменилось.

Пройдя дальше по берегу, я убедилась, что он свободен от личных притязаний. Остальные граждане, которые тоже приобрели в собственность землю на берегу, видимо, ждут судебного решения и не спешат превращать априори общественную территорию в личный маленький «рай».

Безусловно, на фоне многочисленных грубейших нарушений, связанных с захватом береговых полос, ситуация в Котчуре кажется малозначительной. Карелия буквально захлебнулась в скандалах, когда у людей фактически отнимают общественные пляжи, перегораживают заборами берега озер, когда в центре жилых массивов появляются шумные туристические базы, делающими невыносимыми жизнь в загородных домах. С моей точки зрения, нарастающее социальное недовольство имеет общую причину – неадекватность управленческих решений со стороны местной власти. Скандал в Котчуре тоже начался с инициативы пряжинской администрации фактически узаконить приватизацию береговой полосы.

А ведь все могло бы быть по-другому. На въезде в Котчуру я увидела симпатичную базу отдыха с рестораном «Нуозъярви».

База существует третий год, а ресторан открылся в январе 2025 года. Местные жители рассказали, что очень довольны появлением красивого ресторана, где можно и юбилей отметить, и просто поужинать в уютной обстановке. Туристы, приезжающие сюда отдыхать, никому не мешают. База находится хоть и у дороги, но вдалеке от жилой застройки.

Туристы наслаждают отдыхом на природе, а местные жители – возможностью отдохнуть в ресторане, не уступающем по уровню комфорта петрозаводским заведениям.

Берег озера в соседнем селе Крошнозеро – другой пример, достойный подражания. Длинная полоска пляжа превращена в симпатичную зону отдыха со скамейками, урнами, кабиной для переодевания, деревянными фигурками сказочных героев и других узнаваемых персонажей.

Проезжая мимо, здесь хочется хоть ненадолго остановиться, чтобы внимательно рассмотреть этот своеобразный парк развлечений в миниатюре, созданный местными умельцами. Идеальная чистота лишь подчеркивает, насколько бережно относятся местные жители к своему селу.

Понятно, что никому и в голову не придет воткнуть здесь на берегу уродливый гараж или захватить кусочек пляжа.

Если задуматься, то совсем несложно, распоряжаясь землей, соблюсти баланс интересов и местных жителей, и бизнеса. Для этого просто нужно хоть иногда прислушиваться к мнению граждан и побороть инстинкт личного обогащения, если уж правоохранительные органы пока не в силах потушить коррупционный соблазн в сфере земельных отношений.