Бензин подорожал в Карелии, но подешевел картофель

Статистики рассказали, как изменились цены в Карелии за неделю, с 2 по 8 августа. За семь дней в республике успел подешеветь картофель (на 12%). Пожалуй, это самое существенное снижение среди всех продуктов.

На 11,3% упали цены на морковь, на 11,2% - свеклу, 7,8% - на бананы, 6,9% - на капусту, 3,9% - на свежие огурцы. Пшено, макароны, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, рис, колбаса вареная, свинина (кроме бескостного мяса), печенье, сосиски, сардельки подешевели на 1,5-4,2%, следует из данных мониторинга Карелиястат.

Подорожал репчатый лук, рост составил 3,9%. На 0,7-4,2% подорожали консервы мясные для детского питания, яйца, сливочное масло, соль, консервы фруктово-ягодные для детского питания, полукопченая и варено-копченая колбаса. Среди других товаров подорожали женские колготки, шампунь, новые отечественные легковушки. Подорожали комбинированные анальгетики и аллохол.

Подешевели пеленки для новорожденных, туалетное мыло, смартфоны, доска обрезная, детские футболки.

Также подорожало автомобильное топливо. Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 стали выше на 0,9%, дизель – на 0,1%. (фото unsplash.com, Dawn McDonald)