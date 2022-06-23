Беломорско-Балтийский канал может стать важным логистическим хабом судоходной отрасли России, переориентируемой на дружественные государства – Главгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации на четвертый, финальный этап работ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас обсуждается возможность объединения канала с инфраструктурой Ирана в качестве нового транзитного узла. Пока же завершается комплексный план реконструкции его гидросооружений. Предложение Карелии об объединении Беломорско-Балтийский и Волго-Каспийский каналов с иранской инфраструктурой было поддержано в минтрансе России. Это станет новым неким «шелковым путем» с выходом на Индийский океан, Африку и на юго-восточную Азию, отметил глава региона Артур Парфенчиков. По сути это означает серьезные перспективы для будущего Беломорканала.

На его возрождение ориентированы и план по освоению Арктики, и комплексный проект реконструкции гидротехнических сооружений. Более того, в дальнейшем для того, чтобы Беломорканал стал надежным водным путем, через который будет осуществляться бесперебойная доставка товаров с Северо-Запада России в ее центральную часть и далее за рубеж, также планируется разработать концепцию полной его реконструкции. Фото: m.fishki.net.