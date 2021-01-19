19 января 2021, 22:09
Спорт

«Белгород» разгромил «СКА-ГУОР Карелия» всухую, с огромным счетом

Команда училища олимпийского резерва играла матч на выезде

18 января «СКА-ГУОР Карелия» сыграла первый гостевой матч 2021 года против МХК "Белгород", сообщает паблик «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

Увы, что-то сегодня пошло не так, даже хуже, чем в песне «Аргентина-Ямайка». «Белгород» - «СКА-ГУОР Карелия» – 6:0…

В рамках выездной серии хоккеистам из Кондопоги еще предстоит встретиться с ХК «Брянск» 21 января.

До матча с белгородцами  «СКА-ГУОР Карелия» занимает 13-е место таблицы с 22 очками по итогам 23-х матчей. «Белгород» в 24-х играх набрал 29 очков и располагается на 8-м месте, теперь результаты матча развели команды еще дальше.

Увы, результат немного предсказуем. Матч первого круга в Кондопоге завершился крупной победой «Белгорода» со счётом 10:2. В прошлом сезоне наша команда четыре раза уступила этому сопернику.

Фото из группы «Училище олимпийского резерва в Кондопоге»

Трансляцию матча можно посмотреть ниже.

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Хоккей
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