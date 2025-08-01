Бастрыкину доложат о расследовании ЧП с подростком в Карелии

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании дела, возбужденного после того, как подростка ударило током и ему ампутировали ногу.

Ранее мы рассказывали, что мама пострадавшего хочет добиться справедливости и найти виновника происшествия. Она рассказала, что следователи за месяц так и не смогли установить, кому принадлежит трансформаторная подстанция на территории бывшего комбината благоустройства в Петрозаводске. 23 июня сын женщины получил тяжелую траву – его ударило током на территории бывшего комбината благоустройства, а врачи ампутировали конечность.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. © «Петрозаводск говорит»