Бармен остался без работы из-за пандемии и выиграл целое состояние

Житель Великобритании Джонни Райт остался без работы из-за пандемии, купил лотерейный билет и выиграл огромный приз - около 100 тысяч фунтов стерлингов (больше 10 миллионов рублей). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

40-летний британец работает барменом. Из-за пандемии заведение, в котором он трудится, почти весь год было закрыто. Денег мужчине катастрофически не хватало - у него не было даже возможности купить ноутбук, чтобы дочери могли учиться дистанционно.

В один из дней Райт решил подышать свежим воздухом и прогуляться до магазина. Там он купил газировку и жвачку, а сдачу потратил на лотерейные билеты. По дороге домой мужчина стер защитный слой и обомлел, увидев сумму выигрыша.

«У меня больные колени, потому что в молодости много играл в футбол, но мне было все равно - я побежал домой, как школьник», - утверждает он.

После победы в лотерее Райт купил автомобиль Mazda 6, выделил деньги на новые ковры и другие домашние расходы, а в будущем планирует отдохнуть с семьей за границей. Остаток выигрыша он собирается отложить на черный день. Фото источника