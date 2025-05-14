14 мая 2025, 08:02
Баня вспыхнула вечером в Карелии
Пожарные Пряжинского района работали в деревне Сямозеро
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
Вечером 13 мая на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Сямозеро в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.
На место выехали специалисты из Эссойлы и Чалны, всего пять человек. За 50 минут пожарным удалось справиться с огнем. Горела частная баня, распространения огня на соседние постройки допущено не было.
В результате ЧП никто не пострадал. Причины огненного инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»