14 мая 2025, 08:02
Происшествия

Баня вспыхнула вечером в Карелии

Пожарные Пряжинского района работали в деревне Сямозеро
Пожар в деревне Сямозеро
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН

Вечером 13 мая на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Сямозеро в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали специалисты из Эссойлы и Чалны, всего пять человек. За 50 минут пожарным удалось справиться с огнем. Горела частная баня, распространения огня на соседние постройки допущено не было.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины огненного инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»

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Пряжинский район
Сямозеро
пожар
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