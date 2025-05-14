Баня вспыхнула вечером в Карелии

Вечером 13 мая на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Сямозеро в Пряжинском районе. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

На место выехали специалисты из Эссойлы и Чалны, всего пять человек. За 50 минут пожарным удалось справиться с огнем. Горела частная баня, распространения огня на соседние постройки допущено не было.

В результате ЧП никто не пострадал. Причины огненного инцидента выясняются. © «Петрозаводск говорит»