Управляющего кафе в Ленобласти задержали после гибели ребенка

В Лодейном Поле задержан управляющий кафе после гибели трехлетней девочки, которая в праздник посещала заведение. Управляющего подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.

Трехлетняя девочка, предположительно, могла отравиться продуктами питания. 9 мая она ела картошку фри. Ребенку стало плохо, она умерла в больнице.

Подозреваемого допрашивают. Обстоятельства трагедии изучают. Следователи изъяли документы, назначили комплекс судебных экспертиз. Кафе пока не работает. Прокуратура обнаружила в заведении нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. © «Петрозаводск говорит»