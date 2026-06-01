Банк Уралсиб запустил премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business

Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту особые условия и привилегии

Банк Уралсиб предлагает премиальную бизнес-карту Mir Supreme Business для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Особые условия и привилегии премиальной бизнес-карты:

кешбэк реальными рублями до 7%, максимум – 5 000 рублей в месяц*;

повышенные лимиты на получение наличных (3 млн рублей по карте в месяц) и оплату покупок (7 млн рублей по карте в месяц);

снятие наличных в банкоматах Банка Уралсиб до 100 тысяч рублей включительно в месяц бесплатно;

бесплатное обслуживание карты при оплате покупок по премиальной бизнес-карте от 100 тысяч рублей в месяц, либо предоставляется скидка в размере 50 % от стоимости обслуживания карты при оплате покупок от 50 до 100 тысяч рублей в месяц;

2 бесплатных доступа в бизнес-залы аэропортов и ж/д-вокзалов в год по программе DragonPass;

переводы с премиальной бизнес-карты на карты физических лиц (В2С-переводы);

до 3% годовых на ежедневный остаток по карточному счету;

бесплатный SMS-сервис.

Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, осуществлять переводы с бизнес-карты на карты физических лиц, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Карту можно заказать в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Более подробную информацию о бизнес-карте Mir Supreme Business, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2022 года (по данным «Эксперт РА»).

*по всем карточным счетам

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15), ИНН 0274062111