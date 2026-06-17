Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте

Сервис позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС

Фото: УралСиб

Банк Уралсиб обновил функционал в сервисе онлайн-регистрации бизнеса. Теперь клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступно бесплатное открытие ИП на патентной системе налогообложения.

Сервис* позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс оформления проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

заполните заявление в личном кабинете с указанием своих данных и информации о виде деятельности для получения патента;

получите готовый комплект документов – сервис автоматически сформирует его, включая все необходимые заявления для ФНС;

банк бесплатно направит ваши заполненные документы в налоговую инспекцию в электронном виде, а через три дня свидетельство о государственной регистрации придет вам на электронную почту.

Начните свой бизнес с нами – просто, быстро и без лишних хлопот! Более подробно о регистрации бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса.

* «Услуга оказывается ООО «Астрал-Софт» (248000, г Калуга, ул. Циолковского, д. 4), категория 0+».

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