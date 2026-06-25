Банк Уралсиб вошел в Топ-6 рейтинга лучших накопительных счетов

Топ-6 рейтинга доходных накопительных счетов в рублях опубликовал Банки.ру

Накопительный счет Банка Уралсиб «На каждый день» вошел в Топ-6 рейтинга самых доходных накопительных счетов в рублях в июле 2023 года, который подготовил портал Банки.ру. В исследование были включены предложения российских банков по рублевым накопительным счетам на 14.07.2023.

Продукты в рейтинге ранжированы по величине процентной ставки. Если проценты по предложениям совпадали, то учитывались дополнительные опции, например, максимальная сумма размещения или уровень базовой ставки.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) , ИНН 027406211.